Tatá Werneck chora ao revelar abuso durante o “Lady Night”

Na edição de ontem, 04, do programa “Lady Night”, Tatá Werneck se emocionou ao revelar já ter sofrido abuso. Enquanto conversava com a atriz Débora Falabella, a humorista não conteve as lágrimas ao relembrar como foi descredibilizada como vítima quando fez a denúncia do caso. “Descredibilizaram como se eu não estivesse falando a verdade”, contou Tatá.

A conversa se originou por conta da experiência de Tatá ao assistir a peça “Prima Facie” com seus pais, na qual Falabella é a protagonista. O monólogo retrata justamente o sofrimento de uma vítima de violência sexual para comprovar o ocorrido à Justiça.

“Eu fui assistir à sua peça e fiquei muito impressionada. Estava todo mundo emocionado, porque é uma peça que fala sobre um tema muito sério. É um assunto que não existe uma mulher que não tenha passado por isso ou tenha uma amiga que tenha passado”, contou Tatá.

Continua após a publicidade

Ao longo da fala, ela foi se emocionando cada vez mais, “Eles – os pais dela- lembraram quando eu sofri uma coisa séria, e as perguntas que eram feitas sempre diminuindo ou descredibilizando… Desculpa, gente, perdi o controle aqui”, disse Tatá. Débora concordou com a apresentadora e ainda reforçou como as vítimas não se recordam tanto das coisas por estarem passando por um trauma.

Para finalizar, Tatá fez um apelo para que a peça seja assistida por todos. “Ela tem que ser assistida por mulheres, por pais, por homens, por pessoas do poder público. Tem que ser assistida por todo mundo”.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.