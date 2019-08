Bienal do Livro no Rio

Acontece de 30 deste mês a 8 de setembro a 9ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. No período, o Riocentro receberá importantes escritores brasileiros e estrangeiros e grande público – a última edição teve 680 mil visitantes.

Além dos stands com obras à venda, haverá atividades divertidas para as crianças e conversas com autores. Um dos mais esperados é a japonesa Kanae Minato, famosa por seus best-sellers de suspense. Seu primeiro livro, Confissões (Gutenberg), foi escrito aos 30 anos, depois do nascimento de sua filha, e virou filme dirigido por Tetsuya Nakashima.

“Acho que o principal atrativo é que as minhas personagens não têm nada de especial. Direciono o holofote para pessoas comuns, e as leitoras conseguem se pôr no lugar delas ou imaginá-las como alguém de seu convívio”, disse em entrevista a CLAUDIA.