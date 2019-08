Meghan Markle indica seus 12 livros favoritos para relaxar

Antes de se tornar duquesa de Sussex, Meghan Markle dividia-se entre a carreira de atriz, ações humanitárias e um blog de lifestyle chamado “The Tig”, no qual compartilhava parte de seu cotidiano.

Apesar do portal ter sido desativado em 2017, seus arquivos ainda estão disponíveis na internet graças aos esforços de alguns fãs. E assim que é possível ter acesso a publicações como roteiros gastronômicos de lugares visitados por Meghan, dicas de como presentear amigos e familiares e a lista de livros lidos por ela nas férias de verão.

A compilação a seguir foi criada pela esposa de Harry em 2015, portanto não traz nenhum título dos lançamentos mais recentes. Mas conta com uma diversidade de temas que se propõe a agradar todos os gostos. Confira:

Após ser convidada para passar o verão no chalé de sua nova amiga, Mabel se vê vivendo a vida dos sonhos na companhia da elite de Vermont. Mas logo ela descobre que por baixo da aparente perfeição, um segredo obscuro envolve a família que a abriga. Entre a verdade e o paraíso, o que Mabel escolherá?

Abordando temas como amor, sexo e respeito, a obra acompanha as aventuras e trapalhadas de Sally Jay Gorce, uma jovem americana aspirante a atriz que, morando em Paris por dois anos, vive uma rotina agitada por festas, encontros e casuais affairs.

Mais de trinta anos depois, Stephen King revela a seus leitores o que aconteceu a Danny Torrance, o garoto no centro de O iluminado, depois de sua terrível experiência no Overlook Hotel. Dan conhece Abra Stone, uma menina com um dom espetacular, a iluminação mais forte que já se viu. Ela desperta os demônios de seu passado e ele se vê envolvido em uma batalha pela alma e sobrevivência dela.

Atriz, cantora e dançarina, Rita Moreno compartilha sua jornada da infância em Porto Rico até Hollywood, onde lutou para quebrar as barreiras raciais e sexistas e se tornou a única hispânica a ganhar um Oscar, um Grammy, um Tony e dois Emmys.

Aos treze anos, Theo Becker sobrevive a um acidente que mata sua mãe. Abandonado pelo pai e atormentado pela ausência materna, Theo se apega a uma importante lembrança dela: uma pequena, misteriosa e cativante pintura que acabará por arrastá-lo ao submundo da arte.

50 receitas transmitidas geração após geração estão reunidas neste livro, que celebra as culinárias do Oriente Médio, Norte da África, Europa e Leste do Mediterrâneo. Contém prefácio escrito pela própria Meghan.

James Ellroy mostra, neste romance, toda a sujeira que se escondia por trás de Hollywood e da política americana. Uma nova versão para os acontecimentos que levaram ao assassinato de Kennedy em um livro forte e emocionante, do mesmo autor de ‘Los Angeles – Cidade proibida’.

No final da Segunda Guerra Mundial, numa villa abandonada na Itália, quatro pessoas vivem um encontro inusitado. O livro revela os caminhos e detalhes de quatro vidas capturadas, modificadas e inextricavelmente ligadas pelas circunstâncias brutais e improváveis da guerra.

Um retrato da vida das mulheres na zona rural do México, onde a rede de tráfico de drogas apavora as pequenas vilas e mães precisam vestir as filhas como se fossem meninos para que elas não caiam nas garras dos cartéis.

Marina Keegan estava no auge: acabara de se formar com todas as honras, uma peça de sua autoria estava em fase de produção e ela tinha um emprego garantido em uma das maiores revistas americanas. Até que um acidente de carro tirou sua vida. O livro é uma reunião de ensaios e histórias escritas por Marina sobre as esperanças, incertezas e possibilidades de sua geração.

Uma crônica extraordinária da vida no Ritz durante a Segunda Guerra Mundial, quando o hotel serviu, ao mesmo tempo, de quartel-general dos mais graduados oficiais alemães e de lar dos milionários que permaneceram na cidade, entre eles Coco Chanel.

Sem sentimentalismos, mas com muita empatia, Cadê você, Bernadette? trata do amor incondicional de uma filha por sua mãe imperfeita. Para encontrar sua mãe, Bee compila e-mails, documentos oficiais e correspondências secretas, buscando entender quem é essa mulher que ela acreditava conhecer tão bem e o motivo de seu desaparecimento.

