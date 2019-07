Bebê morre durante incêndio em casa; pais estavam em festa

Uma neném de oito meses morreu após um incêndio em um apartamento em Nashville, no Tennessee (EUA). Outras cinco crianças que também estavam no local foram hospitalizadas. Os pais das crianças estavam em uma festa quando tudo aconteceu.

Era por volta das duas da madrugada do domingo quando o corpo de bombeiros local foi chamado para apagar o incêndio em um complexo de apartamentos.

A ligação havia sido feita por dois transeuntes que perceberam o fogo e viram um menino de seis anos sair correndo do apartamento, gritando que seus irmãos ainda estavam lá dentro.

Com idades entre 1 e 6 anos, as cinco crianças – das quais quatro são irmãs – foram resgatadas e levadas para o Hospital Infantil Vanderbilt. Jream Jenkins, de oito meses, morreu ainda no apartamento. Seu irmão de 1 ano e 11 meses está em estado crítico. Ambos viviam no local.

Segundo informações, as mães das crianças haviam ido para uma balada na noite de sábado e só retornaram ao prédio quando o resgate já estava lá.

Os bombeiros não encontraram nenhuma babá ou pessoa cuidando das crianças no apartamento. Uma investigação para determinar o que aconteceu está em curso.

