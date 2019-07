Bebê cai de 6º andar e é salvo de maneira inacreditável

Um menino de três anos caiu do sexto andar de um prédio e sobreviveu após ser salvo por vizinhos, que estenderam um lençol para amortecer sua queda. O caso aconteceu em Chongqing, na China, na última segunda-feira (29).

Filmagens feitas por outros vizinhos e por pessoas que passavam pelo local mostram a criança pendurada na varanda de seu apartamento enquanto observadores da rua gritavam por socorro.

Então, para tentar salvar o menino, os pedestres formaram um círculo e estenderam um lençol no local onde ele poderia cair. Após um tempo, a criança se solta e despenca do sexto andar do edifício.

A missão deu certo e o garoto não sofreu ferimentos, sendo encaminhado ao hospital logo em seguida. Confira as imagens impressionantes abaixo:

“Eu olhei para cima e vi uma criancinha balançando lá em cima”, disse Zhu Yanhui, que estava entre as pessoas que ajudaram a salvar o garoto, à emissora chinesa CCTV. “Minha primeira reação foi encontrar algo para pegá-lo. Pensei em correr até lá e pegá-lo com minhas próprias mãos, mas isso não teria funcionado.”

De acordo com a imprensa chinesa, a criança estava sozinha em casa quando se pendurou na sacada. Ele estava dormindo quando foi deixado por sua avó, que fazia compras no mercado. Ao acordar, o menino subiu em uma pia na varanda para procurá-la. Foi quando ele tropeçou e caiu, mas conseguiu se agarrar ao beiral.

O vídeo gravado pelos vizinhos mostra a criança balançando as pernas, enquanto tenta se erguer e voltar à sacada.

