Príncipe Louis será batizado com água especial

Em agosto acontecerá o batizado do pequeno Príncipe Louis, 2 meses, filho de Kate Middleton e príncipe William,e os preparativos já estão a todo o vapor. De acordo com O Kensington Palace, o batismo acontecerá na Capela do Palácio de St. James, em Londres.

O evento contará com uma novidade! Louis será batizado com uma água especial: retirada do rio Jordão, lugar onde, segundo o catolicismo, Jesus teria sido batizado por João Batista. Porém, o bebê não será o pioneiro a ser batizado dessa forma. Os dois irmãos dele, George, 4 anos, Charlotte, 2 anos, e a tia Meghan Markle também receberam o sacramento com a mesma água.