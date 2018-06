Batizado de Príncipe Louis tem conexão especial com Lady Di

No próximo dia 9 de julho, acontecerá o batizado do Príncipe Louis, caçula dos Duques de Cambridge William e Kate Middleton. Assim como seu irmão mais velho, o Príncipe George, ele será batizado na capela real do Palácio de St. James em Londres, na Inglaterra.

A igreja é a mesma onde Middleton recebeu a comunhão antes do casamento, e também é o lugar a princesa Diana foi velada antes de seu funeral em 1997. Tal escolha implica em uma grande diferença em relação ao batismo de Charlotte.

Os fãs podem esperar que as crianças reais estejam presentes, se tudo correr como no passado. Tradicionalmente, os batizados são momentos em as fotos de família são feitas – o que significa que os irmãos George e Louis serão retratados lado a lado pela primeira vez na história.