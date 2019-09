Barbie ganha edição especial de Dia dos Mortos

A popular festa mexicana do Dia dos Mortos é conhecida ao redor de todo o mundo e inspira diversos produtos culturais. O mais recente deles é a nova edição da boneca Barbie, lançada na quinta-feira (12).

A boneca, que se converteu em um elegante esqueleto adornado com flores, faz referência a La Catrina, que na cultura popular mexicana é a representação do esqueleto de uma mulher da alta sociedade. Segundo a Mattel, que fabrica o brinquedo, a edição foi inspirada no famoso personagem criado por José Guadalupe Posada, em 1912, publicado como uma homenagem ao “México, suas tradições e seu povo”.

Além das flores, a boneca é adornada com longos cabelos de mechas azuis e borboletas-monarca e custa 1.750 pesos (pouco mais de 360 reais, na cotação atual). O responsável por tudo isso é Javier Meabe, designer de raízes mexicanas que entende a importância da data para a cultura do país latino-americano, segundo Cristina Lorenzo, vice-presidente de marketing da Mattel Mexico.

Nomeada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em 2003, a festa do Dia dos Mortos é celebrada no dia 2 de novembro ao redor de todo o México.

