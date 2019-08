Bar faz propaganda induzindo violência doméstica e gera revolta

Um bar britânico, ‘The George Pub & Grill’, está prestes a perder sua licença por ter feito uma publicação induzindo à violência doméstica. “Você socaria a cara da sua ex por uma carne?” foi a pergunta direcionada aos clientes na página do pub no Facebook.

A publicação foi feita no dia 27 de julho e gerou uma grande repercussão na rede social. Muitos defenderam que se tratava de uma “piada”, enquanto outros usuários acusaram o estabelecimento de promover a violência contra a mulher. O post foi deletado, mas, na ocasião, acumulou mais de mil comentários.

“Há tantas pessoas que estão apanhando por menos ou por nada. (…) Algumas pessoas podem levar isso a sério, nem todo mundo pode levar como uma piada. Pode até ser uma brincadeira, mas é de mau gosto”, comentou uma internauta. “Eu entendo que é publicidade, mas pessoas morrem por conta de violência doméstica”, escreveu outra.

Para responder às críticas, o dono do bar, Craig Harker, se defendeu: “A publicação certamente não se trata de violência doméstica ou a promove de qualquer maneira. É muito alegre e mais sobre o que alguém faria por um bife.”

Harker também se pronunciou sobre o caso ao Daily Mail: “É um meme do Facebook que certamente não foi feito para causar qualquer ofensa e, se ofendeu alguém, certamente esta pessoa não é da nossa base de clientes.”

Perda de licença

Em uma nova publicação no Facebook, Harker revelou que sua permissão estava sendo revisada pelas autoridades em meio às críticas recebidas pela propaganda.

“Nós nunca tivemos um incidente, em seis anos abertos, e cobramos mais por drinques para não ter convidados indesejados. Mesmo assim, estamos passando por uma revisão oficial”, escreveu. “Claramente, esse tipo de coisa é a prioridade da polícia, ao invés de drogas, roubos e outros crimes sérios na nossa área. Ótimo trabalho, pessoal”, completou.

Alex Cunningham, ativista contra a violência doméstica, denunciou o caso à polícia e publicou na rede social: “Abuso doméstico não é motivo de piada. Este tipo de linguagem é inaceitável, e o dono deveria refletir sobre o seu post e tirá-lo do ar imediatamente”.

O post de ‘The George Pub & Grill’ violou regras da ‘Adverstising Standards Agency (ASA)’, agência reguladora de publicidade. E essa não foi a primeira vez. Em 2017, o mesmo estabelecimento já havia feito um post parecido, perguntando aos seus clientes se eles bateriam em sua ex-namorada por um parmo.

Além disso, a página no Facebook do bar frequentemente publica piadas com comidas saudáveis e com pessoas veganas e vegetarianas. Até o momento, Harker se recusa a fazer um pedido de desculpas público.

