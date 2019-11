Táxi passará a ter bandeira 3 em São Paulo

A partir desta quinta-feira (7), os táxis poderão utilizar a bandeira 3 em São Paulo, de acordo com uma portaria da Secretaria da Mobilidade e Transportes, publicada no Diário Oficial.

Segundo o comunicado, a bandeira 3 só poderá ser utilizada em viagens iniciadas na saída de grandes eventos, como “espetáculos, feiras, congressos, eventos esportivos e acontecimentos oficiais da cidade, que forem previamente cadastrados no Departamento de Transportes Públicos (DTP)”.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Essa nova modalidade é 30% mais cara que a anterior (bandeira 2). Elas são de uso opcional do motorista, sendo que o mesmo deve avisar seus passageiros quando a opção for acionada.

Mesmo com aprovação da modalidade, os taxímetros ainda não foram adequados para esse sistema. Além disso, os motoristas também vão precisar andar com uma tabela de preços dentro do veículo.

Leia mais: Seleção de futebol feminino da Austrália terá mesmo lucro que a masculina

+ Morre Jesus Sangalo, irmão de Ivete Sangalo

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?