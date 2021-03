Homem é preso após suspeita de estuprar e engravidar neta de 11 anos

Uma criança de 11 anos engravidou após ser abusada sexualmente. O avó de 58 anos foi preso como suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, nesta terça-feira (23). Segundo o G1, ele ainda responde a um inquérito por importunação sexual contra outra neta de nove anos.

De acordo com a policia, o estupro aconteceu durante uma visita da menina à casa do avó no ano passado. A família só descobriu o crime quando a criança estava na 19ª semana de gestação.

A interrupção da gravidez aconteceu no hospital de Balneário Camboriú, em Santa Catarina após a autorização da própria instituição hospitalar.

Ao sair do hospital, a menina contou os fatos para a polícia da cidade, onde vive com os responsáveis. A delegada Ana Paula Cunha Carvalho contou que o suspeito prestou depoimento e foi levado até o presídio Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa.

Os dados da Polícia Civil de Ponta Grossa informa que, em 2020, a cada cinco dias ocorreu um estupro no município. O levantamento policial ainda mostra que 98% dos inquéritos apontam que os suspeitos de estupro de crianças e adolescentes são familiares da vítima.