Como são as atrizes de The Handmaid’s Tale na vida real?

Quem está acompanhando as premiações da televisão norte-americana nos últimos meses, possivelmente, se surpreendeu com o visual das atrizes de The Handmaid’s Tale.

Na série produzida pela plataforma de streaming Hulu, elas estão quase sempre de rosto fechado e usando uniformes conservadores. No entanto, na vida real, as intérpretes em nada se assemelham com as mulheres sofridas as quais dão vida na trama baseada no livro O Conto de Aia, de Margaret Atwood.

Veja como são as sete atrizes principais de The Handmaid’s Tale quando não estão caracterizadas para a série:

1. Offred, interpretada por Elisabeth Moss

Vencedora do Emmy e do Globo de Ouro, a atriz de 35 anos tem desfilado por aí com os fios loiros. Apesar de sua cor natural ser o castanho, como podem imaginar os fãs de Mad Men, Elisabeth adotou atualmente o mesmo tom usado pela personagem nos raros momentos em que Offred aparece sem o chapéu branco.

2. Moira, interpretada por Samira Wiley

Assim como sua personagem, Samira é adepta do cabelo pixie. Nos tapetes vermelhos, ela sempre aparece muito produzida, mas no dia a dia prefere apostar em looks mais despojados, sem muita maquiagem. Os fãs de Orange Is The New Black ficaram felizes em vê-la interpretando mais uma personagem carismática, não é mesmo? Samira é muito querida pela atuação como Poussey na série da Netflix.

3. Ofwarren, interpretada por Madeline Brewer

Que alívio ver a atriz de 25 anos com os dois olhos no lugar, não é mesmo? Versátil, ela se transforma bastante para as personagens. Tanto que, mesmo quem é fã de Orange Is The New Black, talvez não a tenha reconhecido: de cabelo loiro – sua cor natural – e tranças boxeadoras, Madeline interpretou Tricia na série da Netflix. O tom vermelhado atual, ela aderiu para viver Ofwarren.

4. Rita, interpretada por Amanda Brugel

Nada de cabelo preso para a canadense de 39 anos! Amanda apareceu no SAG Awards com um long bob de franja curta. Ela gosta de brincar com os fios: no dia anterior, foi a uma festa com cachos soltos e uma franja de lado, já no Globo de Ouro, seu cabelo estava longo e ondulado.

5. Ofglen, interpretada por Alexis Bledel

É muito provável que você a conheça desde que ela era adolescente. Atualmente com 36 anos, Alexis passou sete anos interpretando a doce Rory em Gilmore Girls – a série faz sucesso até hoje, tanto que ganhou um especial da Netflix em 2015.

No entanto, Ofglen e a filha de Lorelai só têm em comum os olhos de azul intenso da atriz. Sua interpretação em The Handmaid’s Tale foi tão poderosa que lhe rendeu um Emmy de Melhor Atriz Convidada de Série Dramática.

6. Serena Joy, interpretada por Yvonne Strahovski

A australiana de 35 anos não tem nada do ar sisudo da esposa do comandante, mas a caracterização da personagem não esconde os seus atributos físicos: ela é tão bela quanto a personagem.

7. Tia Lydia, interpretada por Ann Dowd

Vencedora do Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama, Ann é uma mulher vaidosa e sempre aparece bem produzida em público. A atriz de 61 anos tem uma longa carreira, com 40 filmes no currículo e diversas participações em séries de TV.

O cabelo castanho escuro foi adotado para viver a severa Tia Lygia de The Handmaid’s Tale. Ela está sempre mudando os fios em nome das personagens.

Ann Dowd não possui conta no Instagram.