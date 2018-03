Atriz Débora Falabella aparece com visual diferente

A atriz Débora Falabella chegou a São Paulo para a estreia da peça “Love, Love, Love” e surpreendeu com os cabelos muito loiros. Ela está submetendo os fios a tratamentos naturais no SpaDios para mantê-los durante toda a temporada no teatro _de 23 de março a 27 de maio.

O espetáculo, que terminou turnê no Rio de Janeiro, mostra diferentes gerações de uma mesma família, entre 1967 e 2014, confrontada com mudanças políticas, sociais e comportamentais. A peça está em cartaz no Teatro Vivo (av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460). Sextas às 20h, sábado às 21h e domingo às 18h, com ingressos a partir de R$ 50.

