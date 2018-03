Meghan e Harry já planejam bebê real

O príncipe Harry, 33 anos, e a atriz Meghan Markle, 36 anos, estão com o casamento marcado para o dia 19 de maio deste ano. E já estão de olho em ter mais um bebê real (William e Kate já têm George e Charlotte, e a duquesa está grávida e o parto está programado para abril).

Os noivos compareceram a um evento nesta sexta-feira (23), no campus do parque científico da próxima geração da Irlanda do Norte.

Por lá, eles conheceram um casal que fabrica produtos inovadores e hipoalergênicos para bebês e se mostraram bastante interessados na mercadoria.

Leia também: Foto de convite de casamento de Meghan Markle e Harry é divulgada

Prince Harry and Ms. Markle then visited the Belfast campus of Northern Ireland’s next generation science park, @CatalystIncHQ, to meet some of Northern Ireland's brightest young entrepreneurs and innovators. pic.twitter.com/OUgBw4FUDE — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 23, 2018

Curiosa a respeito de um deles, Meghan apontou para um dos artigos da marca Shnuggle e declarou: “Tenho certeza de que em algum momento precisaremos de tudo isso”.

A criadora da empresa Sinead Murphy, responsável por projetar os produtos ao lado de seu marido Adam, revelou ao repórteres do evento que o casal parecia estar curtindo muito o momento. “Eles pareciam muito envolvidos com os produtos. Harry estava particularmente interessado no banho. Eu me pergunto se ele testemunhou a hora do banho com o sobrinho ou a sobrinha.”

Veja também: Monica Benicio: a história do grande amor de Marielle Franco