A australiana Cate Blanchett, 48 anos, é uma atriz muito consagrada por seus trabalhos, que já renderam dois Oscars e três Globos de Ouro na prateleira.

Além da fama como atriz, ela agora faz parte do júri do Festival de Cannes 2018, evento com grande prestígio na indústria cinematográfica. Durante sua entrevista para a Variety, onde falava sobre a preparação do festival que acontecerá entre os dias 08 e 19 de maio, Cate revelou ter sofrido assédio e abusos sexuais durante sua trajetória no cinema.

Blanchett diz que existem vários tipos de abusos, não estando isenta. “Sem dúvida eu já fui incomodada por homens com quem trabalhei, onde agiram de forma inapropriada. Eu não conheço ninguém que não foi”, contou. A atriz afirmou ser uma das vítimas do produtor Harvey Weinstein.

“Harvey se aproveitava mais das pessoas vulneráveis. Ele normalmente me dizia que nós ‘não éramos amigos’ quando eu me recusava terminantemente a fazer algo que ele me pediu. Não vou especificar, você ouviu as histórias”, explicou a artista, sem mais detalhes.

Cate não fez questão de esconder o anseio por justiça. A atriz afirmou o desejo de Harvey, acusado por mais de 60 mulheres, ser preso. “Da última vez que chequei, estupro é um crime. Harvey foi usado como um grande exemplo porque, infelizmente, muitos homens na indústria agem exatamente como ele. Eu estou interessada em ver esses casos chegarem ao julgamento. Precisamos de um precedente legal.”

