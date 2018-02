Uma Thurman revela ter sido assediada por Harvey Weinstein

A lista de acusações contra o produtor norte-americano Harvey Weinstein, que era um dos mais poderosos de Hollywood, não para de crescer. Desta vez, quem declarou ter sido vítima de assédio sexual foi a atriz Uma Thurman, que trabalhou com ele em dois grandes projetos do cinema: “Pulp Fiction” e “Kill Bill”.

Uma Thurman deu um longo depoimento ao New York Times, publicado ontem, contando detalhes dos episódios de assédio. Ela contou que Harvey a chamou para sua suíte no Savoy Hotel, em Londres, e começou a se esfregar nela enquanto tentava tirar sua roupa. Diante disso, Thurman começou a gritar. De acordo com ela esse foi apenas um dos tipos de assédio sofridos por ele. O produtor levou um buquê de rosas até o seu quarto no dia seguinte, como pedido de desculpas e a atriz não hesitou em ameaçá-lo: “Se fizer com outras pessoas o que fez comigo, você perderá sua carreira, sua reputação e sua família, eu te prometo”.