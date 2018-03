Atos em memória de Marielle acontecem neste domingo

Neste domingo (18), vários atos estão programados para lembrar a morte da vereadora do PSOL do Rio Marielle Franco, assassinada na noite de quarta-feira (14) com quatro tiros nas cabeça. Além dela, o motorista Anderson Gomes, que dirigia carro na saída de evento com outras mulheres negras, também morreu, com três tiros nas costas.

Confira a programação:

São Paulo – Evento intitulado “Domingo vai ser maior! São Paulo contra o genocídio negro!”, o ato está previsto para acontecer às 14h no vão-livre do Masp. Estão confirmadas no ato evento feito pelo Facebook mais de 4,5 mil pessoas.

Rio de Janeiro – Acontecerá uma marcha com início marcado para as 13h na entrada do Pinheiro, Linha Amarela. O ato, chamado "Marielle presente, hoje e sempre! Na Maré!", será ao lado da clínica da família Adib Jatene.

Americana (SP) – Na cidade do interior de São Paulo, acontecerá uma manifestação na Praça Comendador Müller, a partir das 15h.

