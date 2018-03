Famosos lamentam a morte de Marielle Franco

“QUE TEMPOS SÃO ESTES, EM QUE TEMOS QUE DEFENDER O ÓBVIO?” (Bertold Brech) LUTO POR MARIELLE. Por mais uma voz que foi calada. Por mais uma mulher negra que foi assassinada. Mulher que lutava contra o preconceito, contra a desigualdade social. Mãe, de favela, batalhadora, lésbica, feminista, idealista, defensora dos direitos humanos, socióloga, vereadora da Câmara do Rio de Janeiro, a quinta mais votada aliás. Líder instruída, inteligente, humana. Foi executada com 4 tiros na cabeça, quando saía justamente de um debate que falava das conquistas das mulheres negras. Executada porque, numa sociedade injusta como a nossa, ela conquistou muito, voou alto e falou demais. Crime racista. Feminicídio. Eu não sou negra, nem nasci na favela. Nunca serei capaz nem de imaginar o tamanho da luta dessa mulher, e de tantas outras, mas não preciso ter a mesma cor de pele da Marielle pra defender todas suas causas, pra lutar por mais igualdade, pelos direitos das mulheres na sociedade, pelos direitos das mulheres no poder. E sei que muitos homens e mulheres também se solidarizam e que a luta da Marielle não foi em vão, a voz dela se multiplica hoje potentemente por todo o país. LUTO POR ANDERSON também, que estava fazendo seu trabalho e acabou sendo vítima desse crime covarde. LUTO PELO RIO DE JANEIRO, PELO BRASIL, PELA NOSSA SOCIEDADE. Também fomos assasinados, de várias formas. NÃO É COMOÇÃO SELETIVA. Essa execução é uma AMEAÇA a todas as vozes que gritam a verdade, que batalham diariamente por mudança. É pra mim o retrato do FIM DA DEMOCRACIA no Brasil. É a confirmação de que no nosso país, as minorias e as pessoas honestas realmente não têm vez. E fica a pergunta: quem matou Marielle? Mais do que apenas uma pergunta, uma exigência. Exigimos que os criminosos sejam descobertos com eficácia e exemplarmente punidos. Exigimos justiça! E continuaremos lutando pela democracia! Coragem pra seguir! #mariellepresente #lutopormarielle #lutoporanderson 1/3

A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Mar 15, 2018 at 5:54pm PDT