Ator Caio Junqueira sofre acidente e é internado em estado grave

De acordo com a assessoria de imprensa do programa Segurança Presente, Caio sofreu uma fratura exposta no braço e foi sedado. Segundo o G1, ele foi levado para a sala de trauma e será operado.

Caio Junqueira tem 42 anos e participou do filme “Tropa de Elite”. Um de seus últimos trabalhos foi na série “O Mecanismo”. O ator também interpretou personagens em novelas como “Milagres de Jesus” (2014), “José do Egito” (2013) e “Ribeirão do Tempo (2010).