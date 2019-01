“Lutando pelo vida”, diz mãe de Caio Junqueira sobre estado do filho

O ator Caio Junqueira, de 42 anos, sofreu um acidente de carro grave na tarde do último dia 16 e segue internado. No sábado (19), Caio abriu o olhos e tentou se levantar da cama mesmo sedado.

Ao G1, a mãe do ator, que pediu para não ter o nome publicado, comemorou a reação. “Isso mostra que ele está querendo lutar pela vida”, disse.

Ela contou ainda que os médicos precisaram aumentar a sedação do ator para ele não tentar se levantar. “O médico falou assim: ‘ele é um touro, ele é muito forte’.

Em boletim divulgado na manhã desta segunda (21), a Secretaria municipal de Saúde do Rio informou que o estado de Caio ainda é grave.

O ator dirigia aparentemente em alta velocidade quando perdeu o controle do carro e sobiu no meio-feio de uma avenida no Aterro do Flamengo, no Rio. Ele ficou desacordado e preso nas ferragens do veículo até ser socorrido.

Caio participou do filme “Tropa de Elite”. Um de seus últimos trabalhos foi na série “O Mecanismo”. O ator também interpretou personagens em novelas como “Milagres de Jesus” (2014), “José do Egito” (2013) e “Ribeirão do Tempo (2010).