Atleta disputa Paralimpíada grávida de 7 meses e pode dar à luz nos jogos

Assim como aconteceu nas Olimpíadas de Paris, os jogos paralímpicos também terão a participação de uma atleta grávida. Esse é o caso da britânica Jodie Grinham, que representará o seu país na disputa de tiro com arco a partir da próxima quinta-feira (29).

Já no sétimo mês de gestação, a atleta contará ainda com mais uma emoção. O motivo? Um parto prematuro não é descartado por seus médicos. Entenda:

Arqueira britânica competirá jogos paralímpicos com chance de parto prematuro

Enquanto suas concorrentes estão completamente focadas em seus desempenhos, Jodie também precisou criar uma estratégia caso entre em trabalho de parto em Paris. “Temos todos os planos B já pensados, inclusive a ideia de dar à luz e voltar a competir”, afirmou a atleta em uma entrevista sobre a sua preparação para os jogos paralímpicos.

De fato, essa é uma situação que pode acontecer devido ao histórico da atleta. Em 2022, ela já passou por um parto prematuro em sua primeira gestação devido a algumas movimentações feitas na época. Aos 31 anos, ela conta também com uma condição orgânica que dificulta que seu lado esquerdo consiga segurar o bebê. Outro ponto de atenção é a posição fetal que a criança se encontra, no caso, a mesma da primeira gestação.

Embora competir grávida seja uma atitude bastante inspiradora, Jodie afirma que essa não é a sua principal motivação. “Faço por mim mesma, mas se minha decisão for suficiente para inspirar outras pessoas, fantástico”, afirmou ao site de esportes The Athletic.

Como assistir a abertura dos Jogos Paralímpicos de 2024

Data : 28/08/2024

: 28/08/2024 Horário : 15h (Horário de Brasília)

: 15h (Horário de Brasília) Local : Champs-Élysées à Praça La Concorde, Paris, França

: Transmissão: SportTV2 (Claro TV – Canal 538), (VivoTV – Canal 538) e GE Ao Vivo

