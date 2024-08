Abertura dos Jogos Paralímpicos 2024: veja onde e quando assistir

A abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 acontece nesta quarta-feira (28). Assim como nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos, o evento terá transmissão ao vivo, a partir das 15h, pelo horário de Brasília, com o tradicional desfile de delegações em alguns dos principais pontos turísticos da capital francesa.

Ao todo, mais de 4.000 atletas de 185 delegações espalhadas pelo mundo desfilarão ao longo da famosa avenida Champs-Élysées em direção à Praça La Concorde. A seguir, você confere todos os detalhes e onde assistir a transmissão ao vivo da cerimônia.

Onde assistir?

Data: 28/08/2024

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Champs-Élysées à Praça La Concorde, Paris, França

Transmissão: SportTV2 (Claro TV – Canal 538), (VivoTV – Canal 538) e GE Ao Vivo

Continua após a publicidade

Porta-bandeira brasileira

Representando a delegação brasileira no tradicional desfile das nações, os porta-bandeiras Gabrielzinho, nadador tricampeão olímpico, e Beth Gomes, recordista mundial de lançamento de disco, acompanharão o grupo de atletas brasileiro ao longo do Rio Sena.

Ao todo, 280 atletas brasileiros participarão do desfile, que ocorrerá nesta quarta-feira, a partir das 15h.

Quais modalidades o Brasil irá disputar?

Nesta 17ª edição, o Brasil disputa em 20 das 22 modalidades com uma delegação que conta com 255 esportistas com deficiência, sendo 19 atletas-guia (18 do atletismo e 1 atleta no triathlon), três calheiros de bocha, dois goleiros de futebol de cegos e um timoneiro de remo.

Outro recorde reconhecido pela delegação brasileira está na representação feminina na edição: 45% do total de atletas convocados são mulheres.

Confira as modalidades no qual o Brasil irá disputar nesta edição de 2024:

Continua após a publicidade

-Futebol para cegos

-Bocha

-Goaball

-Tiro com arco

-Tiro esportivo

Continua após a publicidade

-Atletismo

-Badminton

-Atletismo

-Ciclismo

-Halterofilismo

Continua após a publicidade

-Hipismo

-Judô

-Natação

-Remo

-Taekwondo

Continua após a publicidade

-Triatlo

-Tênis de mesa

-Vôlei sentado

-Basquete em cadeira de rodas

-Esgrima em cadeira de rodas

-Rúgbi em cadeira de rodas

-Tênis em cadeira de rodas

O Brasil soma 373 medalhas conquistadas ao longo de 11 edições dos Jogos Paralímpicos, sendo 109 medalhas de ouro, 132 de prata e 132 de bronze.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.