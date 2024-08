Ex-Chiquitita é uma das maiores esperanças do Brasil nos Jogos Paralímpicos

Nesta quarta-feira (28), Paris dará início às Paralimpíadas 2024 e o Brasil conta com grandes nomes do esporte para garantir muitas medalhas. Um desses nomes, contudo, também já fez parte da TV. Trata-se de Giovanna Boscolo, que fez parte do elenco do remake de “Chiquititas”, no SBT.

Atriz de Chiquititas representa o Brasil nas Paralimpíadas

Aos 15 anos, Giovanna foi diagnosticada com uma doença neurodegenerativa chamada ataxia de Friedreich, que causa perda de coordenação motora e perda de equilíbrio. O que poderia ser motivo para desestímulo, contudo, se tornou motivação.

Em seu perfil no Instagram, a atriz contou que, com o auxílio de profissionais, ela vem vencendo parte desses sintomas. “Tenho dificuldade de equilíbrio, coordenação, mas continuo firme e forte com a minha fisioterapia”, revelou.

Continua após a publicidade

De fato, para praticar o arremesso de peso e no lançamento de club, ela conta com a ajuda de uma cadeira de apoio, já que não consegue caminhar longas distâncias. A segunda modalidade, aliás, é exclusiva dos jogos paralímpicos, e consiste em arremessar uma espécie de pino de boliche à distância.

Essas, contudo, não são as únicas modalidades de esporte que Giovanna já praticou. Filha de educadores físicos, ela chegou a praticar ginástica aeróbica e participava de torneios. No entanto, os sintomas de sua doença a impediram de prosseguir.

Além de atriz e atleta, ela também cursa biomedicina na faculdade. Obviamente, estamos torcendo muito pela atleta!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.