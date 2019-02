“Ateu que mais amava o próximo”, diz Veruska em velório de Boechat

O corpo de Ricardo Boechat é velado na manhã desta terça (12) no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. O jornalista morreu aos 66 anos na última segunda (11) quando o helicóptero em que estava caiu na Rodovia Anhanguera.

A cerimônia teve início no fim da noite de segunda para familiares. No início da madrugada, o espaço foi aberto ao público e o velório deve terminar às 14h. Estiveram por lá João Doria, governador de São Paulo, e João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Muito emocionada, a viúva do jornalista, Veruska Boechat, chegou acompanhada das filhas e falou brevemente com a imprensa.

“Meu marido era o ateu que mais praticava o mandamento mais importante de todos, que era o amor ao próximo, porque sempre se preocupou com todo mundo, sempre teve coragem. E é muito difícil fazer o que ele sempre tentou fazer. Então, com erros e acertos, como qualquer pessoa, mas tenho muito orgulho dele”, disse.

O corpo será cremado às 16h em cerimônia privada no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra. O corpo de Ronaldo Quatrucci, piloto da aeronave, também é velado e o enterro está previsto para acontecer às 16h no Cemitério São Paulo, na Zona Oeste da capital.