Assaltante mudo usa bilhete para anunciar assalto e acaba preso

Um homem foi preso por tentar assaltar um posto de gasolina em Curitiba, Paraná, na tarde desta quarta-feira (5). O modo de abordagem das vítimas foi um tanto curioso: mudo, ele apresentou um bilhete aos funcionários para anunciar o crime.

No pedaço de papel, ele informa que está armado e pede para as pessoas não se mexerem. No boletim de ocorrência, os funcionários informaram que o assaltante não disse nada e que gesticulava para avisar sobre a arma de fogo.