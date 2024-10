Arthur Aguiar fica de fora de aniversário de Sophia, sua filha com Maíra Cardi

No último domingo, 21, a influenciadora Maíra Cardi fez uma festa de aniversário para a filha Sophia, fruto da relação com Arthur. Mas, internautas sentiram falta da presença do ex-BBB nos registros da comemoração luxuosa, compartilhados nas redes da coach.

Em declaração ao Portal Léo Dias, o ator declarou não ter recebido o convite para o aniversário da filha mais velha, “acho que essa pergunta tem que ser feita para quem organizou a festa, não?“, disse ao veículo.

Maíra, por sua vez, declarou por meio de suas redes sociais que houve um engano de comunicação. Sophia disse para a mãe que: “meu pai está fazendo a minha festa“. Com isso, a coach entendeu que o ator faria uma celebração própria para a menina enquanto ela tocaria a dela, que se denominou como a responsável pelas comemorações de aniversário da filha nos últimos anos.

Um dos motivos cotados pelas redes foi o desentendimento que os dois tiveram recentemente, quando circulou na redes um vídeo da menina chamando o aparelho do cozinheiro da residência de “celular de pobre”. Mas Maíra negou essa motivação e manteve a declaração que entendeu que cada um faria um evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Para aumentar a confusão e possíveis conflitos, no momento da festa de aniversário, seguidores viram por meio dos stories de Jhenny Santucci, atual namorada de Arthur e mãe de seu filho mais novo, que o ex-BBB estava na casa dela vivendo um momento familiar, espantando pássaros invasores enquanto a festa de Sophia estava acontecendo.

