Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morre aos 31 anos

O cantor e músico Liam Payne, ex-integrante da One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Liam foi encontrado no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires. A equipe médica confirmou o óbito no local.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal argentino La Nácion, a fatalidade ocorreu após ele cair do terceiro andar do edifício em que estava hospedado, no bairro de Palermo. Ainda segundo o veículo, agentes da polícia foram acionados após uma chamada que relatava um “homem agressivo” que parecia estar sob a “influência de drogas ou álcool”.

Mais detalhes sobre a morte do artista ainda estão sendo divulgadas.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.