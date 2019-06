Árbitra é agredida com socos ao expulsar jogador no Piauí

Uma árbitra de futebol foi agredida na segunda-feira (3) enquanto apitava uma partida no campus da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, em Parnaíba (PI). Eliete Maria Fontenele é árbitra amadora e trabalhava em um jogo do campeonato de futsal masculino da universidade quando foi atacada com socos por um aluno.

Tudo ocorreu após uma confusão entre os dois times que jogavam. Enquanto expulsava os envolvidos, Eliete recebeu três socos do estudante Rodrigo Quixaba, que não aceitou receber um cartão vermelho. A agressão foi flagrada em vídeo pelos torcedores que assistiam o jogo.

Ferida na boca, a árbitra registrou boletim de ocorrência na central de flagrantes da cidade e foi encaminhada para um exame de corpo de delito. Aluno do curso de Engenharia de Pesca, Quixaba deixou o local após as agressões.

O caso gerou repercussão nas redes sociais e membros do diretório central de estudantes postaram uma nota cobrando apuração do episódio e punição para o agressor.

Por sua vez, a diretoria do campus também divulgou um comunicado em que afirma repudiar o ocorrido e que foi instaurada uma sindicância para averiguar o caso e determinar as providências legais necessárias. Também proibiu o uso da quadra até a conclusão da apuração, suspendendo temporariamente o campeonato estudantil.

Confira o momento da agressão:

Aconteceu na UFPI. Em épocas que agressões à mulheres são mais escondidas que denunciadas, nos deparamos com cenas como esta: um homem que não soube lidar com a autoridade de uma mulher dentro de campo, teve a ousadia de agredi-la diante de todo mundo. Denunciem sempre. pic.twitter.com/kiH9QpX6gh — Rodrigo Silva (@rodrigorockshow) June 4, 2019

