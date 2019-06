Mãe e filha são agredidas a marretadas por homem por post na internet

Um encanador de 47 anos agrediu a mulher, Luziane de Jesus Silva, 38 anos, e a filha, Mirella Silva Andrade, de 9, com golpes de marreta. A agressão aconteceu após um ataque de fúria por causa de uma postagem na internet no último domingo (2) em São Vicente, litoral de São Paulo.

Mãe e filha foram internadas em estado grave. O boletim de ocorrência diz que a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram a confusão dentro da casa da família.

A polícia encontrou as duas vítimas caídas no chão em meio ao sangue. Os vizinhos disseram que elas foram espancadas com uma marreta e o homem fugiu do local. Outro filho do casal, um adolescente de 13 anos, teria presenciado as agressões e tentado pedir ajuda.