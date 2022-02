Aos 95 anos, Rainha Elizabeth II é diagnosticada com COVID-19

O Palácio de Buckingham anunciou na manhã deste domingo (20) que Elizabeth II, rainha do Reino Unido, foi diagnosticada com Covid-19. De acordo com o comunicado oficial, a monarca britânica — que está com 95 anos de idade — possui sintomas brandos parecidos com os de uma gripe. Mesmo assim, ela foi orientada a realizar apenas as “tarefas leves” de sua agenda nos próximos dias.

Ainda segundo a nota à imprensa, Elizabeth está recebendo atendimento médico constante e seguirá os protocolos necessários.

Outros membros da família real estão com COVID?

A rainha esteve em contato com príncipe Charles, seu filho mais velho e herdeiro do trono, que testou positivo para o novo coronavírus no último dia 10. Camilla, esposa de Charles e duquesa de Cornualha, também contraiu a doença. Vale lembrar que Elizabeth II já recebeu as vacinas contra a Covid-19 e está imunizada.

Essa não é a primeira vez em que Elizabeth tem a agenda afetada por problemas de saúde: em outubro do ano passado, a monarca precisou cancelar a participação em eventos como a COP-26, após precisar ser internada por recomendações médicas.