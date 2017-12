Ano Novo: cidades organizam queima de fogos sem som

Por respeito a audição sensível de crianças, idosos e animais de estimação, duas cidades brasileiras decidiram realizar a tradicional queima de fogos de artifícios com produtos que não emitam sons neste ano. São elas Ponta Grossa (PR) e Campos do Jordão (SP).

Na cidade do interior do Paraná, a intenção é poupar o estresse e agitação causada pelos estouros causados pelo show pirotécnico de fim de ano. Assim, a comemoração da chegada de 2018 deve contar com produção de luzes, apenas.

Já em Campos do Jordão, a novidade segue uma lei municipal sancionada neste ano que proíbe a queima de fogos com estampidos na cidade. A medida vale tanto para comemorações em ambientes públicos, quanto em privados. Quem desrespeitar a regra está sujeito a multa que varia de R$ 952, 66, para pessoa física, a R$ 2 256, 30, para pessoa jurídica.

A decisão tomada pelas duas cidades não é uma novidade no Brasil. Na passagem de 2015 para 2016, a prefeitura de Bauru (SP) também decidiu realizar a celebração de ano novo com fogos de artifício que não produziam barulho algum.

