Maquiagem para o Ano-Novo: 3 ideias com passo a passo

Vem chegando o fim do ano e, junto com ele, os jantares, encontros de amigas, festas de todos os tipos… E haja criatividade para montar os looks de todos eles, não é mesmo? O momento mais esperado para muita gente é, sem dúvida, a noite de Réveillon. É quando repensamos o ano que passou, planejamos o que vem em seguida e, para coroar a noite cheia de magia, nada melhor que um make arrasador. Para ajudar você nessa missão, a maquiadora sênior de O Boticário, Suelen Johann, ensina três makes sofisticadas e fáceis de fazer. “Essas ocasiões são ótimas oportunidades para ousar com tons terrosos, muito brilho e batom vermelho”, diz a expert.

A seguir, confira nossas sugestões:

Olho dourado com boca nude

Ideal para quem quer focar o make no olhar, é elegante e moderno. Vai bem desde jantares chiques até festas de arromba.

Passo a passo:

Aplique uma base de cobertura natural dando leves batidinhas para um acabamento perfeito (sugestão: base do tipo cushion) Passe o tom mais escuro do contorno facial nas laterais do nariz, na mandíbula e abaixo das maçãs para dar profundidade ao rosto. Finalize com o tom mais claro (para realçar) no arco das sobrancelhas, nas têmporas e acima da boca Aplique o iluminador em formato caneta acima das maçãs do rosto, na parte superior do nariz e logo abaixo do arco da sobrancelha Para finalizar a pele, aplique um blush em movimentos circulares e espalhe bem o produto nas maçãs do rosto, para um coradinho natural Aplique um lápis de boca ou delineador labial para definir o contorno dos lábios e, depois, preencha com o batom do mesmo tom Corrija pequenas falhas nas sobrancelhas com lápis do mesmo tom dos seus fios e esfume com uma escovinha para garantir suavidade Aplique um pigmento dourado em toda a pálpebra. Para um efeito molhado, passe-o com um pincel úmido Faça um traço delineado fino bem rente à raiz dos cílios Finalize com máscara para cílios de volume.

2) Esfumado discreto com batom vermelho

O esfumadinho feito com sombra marrom deixa o make dos olhos mais leve. O batom vermelho traz cor e alegria para o look branco de réveillon

Aplique uma base líquida para obter efeito mate e natural Para finalizar a pele, aplique o iluminador em formato caneta acima da maçã do rosto, na parte superior do nariz e logo abaixo das sobrancelhas, dando leves toques com a ponta dos dedos para espalhar o produto Para a sombra, utilize tons terrosos, fazendo um degradê dos tons mais claros (que deve ficar mais do canto interno para o centro) para o mais escuro. Esfume bem, até misturar todos os tons Preencha as falhas das sobrancelhas com lápis específico e esfume com uma escovinha Aplique um batom vermelho de longa duração (para aguentar até o fim da festa!).

3) Olho iluminado com boca nude

Aqui, os cílios postiços dão toque extra de glamour e sofisticação. Ideal para as festas mais badaladas!