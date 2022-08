Atriz Anne Heche morre aos 53 anos

A atriz Anne Heche, que está em coma desde o último sábado, 6 de agosto, após sobre um acidente de carro, faleceu nesta sexta-feira, aos 53 anos. No início da manhã, sua família já havia pulicado um comunicado informando que ela não sobreviveria. “Infelizmente, devido ao acidente, Anne sofreu uma grave lesão cerebral anóxica [quado o cérebro fica privado de oxigênio]. Não se espera que ela sobreviva. Há muito tempo é sua escolha doar seus órgãos e ela está sendo mantida em suporte via aparelhos para determinar se algum é viável [para transplante]”, diz a nota. Ao longo da tarde, o procedimento de desligamento de aparelhos foi concluído.

A atriz, conhecida por seus papéis em séries como ‘Chicago P.D.’ e ‘Hung’, foi internada no sábado, no Grossman Burn Center, no hospital West Hills, após bater o carro em uma casa do bairro Mar Vista, em Los Angeles (EUA). A colisão provocou um incêndio que atingiu tanto a residência quanto o veículo de Anne, deixando-a com queimaduras de terceiro grau. De acordo com a polícia local, ela dirigia em alta velocidade quando saiu da pista e colidiu com a casa. Mesmo com a magnitude do impacto, a atriz foi a única ferida no acidente. De acordo com a CNN, os bombeiros levaram mais de uma hora para “acessar, confinar e extinguir completamente as chamas dentro da estrutura intensamente danificada”.

“Queremos agradecer a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne”, dizem familiares e amigos da atriz no comunicado. “Mais do que seu talento extraordinário, ela espalhou bondade e alegria como o trabalho de sua vida”, acrescentaram. Seus entes queridos destacam que Anne sempre lutou no meio artístico de Hollywood “pela aceitação e pelo direito de amar quem se ama“: bissexual, Anne namorou abertamente a apresentadora Ellen Degeneres entre 1997 e 2000 e chegou a anunciar a vontade de se casar com ela, mas o romance chegou ao fim antes do matrimônio.

Anne Heche também foi uma das muitas atrizes que alçaram a voz para denunciar o produtor Harvey Weinstein, que em 2020 foi sentenciado a 23 anos de prisão por má conduta sexual. “Se eu não tivesse sido abusada sexualmente quando criança, não sei se teria tido a força para enfrentar Harvey e muitos outros”, afirmou a atriz em 2018, quando relatou que foi descartada de filme por se recusar a fazer sexo oral no produtor de Hollywood.

“Anne será lembrada por sua honestidade corajosa e muito sentida por sua luz”, conclui a mensagem de despedida de seus familiares e amigos.