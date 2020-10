Nova versão de Convenção das Bruxas, com Anne Hathaway, ganha trailer

A Warner lançou o trailer oficial da nova versão de Convenção das Bruxas nesta sexta-feira (2). O vídeo mostra Anne Hathaway como a Senhorita Eva Ernst, a Bruxa principal – interpretada por Anjelica Huston na versão de 1990. Também aparecem Stanley Tucci e Octavia Spencer.

O longa é dirigido por Robert Zemeckis, de De Volta Para o Futuro e Forest Gump. Ele será lançado no dia 22 de outubro nos Estados Unidos, diretamente na HBO Max, a plataforma de streaming da HBO. Como o serviço ainda não está disponível no Brasil, a Warner afirmou que o filme chegará aos cinemas do país, ainda sem data certa. Segundo a The Hollywood Reporter, a distribuição nos cinemas ao redor do mundo deve começar em 28 de outubro.

Convenção das Bruxas foi inspirado no romance As Bruxas, de Roald Dahl e, ao que tudo indica, a versão de 2020 do filme será mais fiel ao livro do que a de 1990. A trama conta a história de um menino que, hospedado de férias em um hotel na Inglaterra com a avó, dá de cara com uma convenção de bruxas e descobre que elas pretendem transformar todas as crianças em ratos. Ele e sua avó, então, tentam impedir que as mulheres consigam colocar o plano em prática.

Convenção das Bruxas é produzido por Jack Rapke, Alfonso Cuaron e Guillermo del Toro e começou a ser gravado em junho de 2019. Assista ao trailer:

