Animais são sacrificados a tiros em Brumadinho; defensores reclamam

Eu n falei que estavam m sabotando? Pq n queriam salvar os animais coisa nenhuma! Querem matar! Ontem qd me falaram q o helicóptero estava atirando nos animais… eu n conseguia acreditar! Mas era verdade! Os animais estão pagando pelo crime da vale!!!! “Eram 14h37. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia voos rasantes em uma área devastada do Córrego do Feijão, numa região isolada e mais próxima da barragem de rejeitos. Um agente armado com fuzil mirava, de dentro do helicóptero, locais onde enxergava animais na lama. E disparava.”