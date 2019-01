Em Brumadinho, Luisa Mell faz apelo urgente à Vale

View this post on Instagram

É devastador ver toda esta tragédia pessoalmente! Qts pessoas perderam a vida? Qts famílias foram destruídas! A natureza chora… a destruição esta por toda parte… e muitos animais ainda estão ilhados na lama… estamos tentando de tudo! Mas infelizmente estamos encontrando todo o tipo de dificuldade para resgatá-los! Eles estão vivos! Eles estão sofrendo! Me digam pq n merecem todo nosso esforço tb? @valenobrasil por favor, faça sobrevoos para mapearmos os animais!!! É urgente! Cada hora faz a diferença entre a vida e a morte…