Ana Patrícia e Duda conquistam ouro no vôlei de praia feminino

Ana Patrícia e Duda conquistaram o ouro no vôlei de praia feminino. As brasileiras venceram as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes na decisão da modalidade e vão subir ao lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas de Paris nesta sexta-feira (09).

O confronto foi acirrado, com as representantes do Brasil ganhando o primeiro set com um placar de 26 a 25 e perdendo o segundo de 21 a 12 para o Canadá.

A decisão ficou para o tie break, set mais curto que os outros. As brasileiras conquistaram os 15 pontos que precisavam e faturaram a medalha mais desejada do esporte.

Ao longo dos Jogos Olímpicos, as brasileiras confirmaram seu favoritismo por formar a dupla número 1 do ranking mundial. Elas ganharam todos os sets dos confrontos, perdendo apenas um na semifinal para a Austrália e, agora, outro para o Canadá.

