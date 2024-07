Filme com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres disputará Leão de Ouro

O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, foi selecionado para disputar o Leão de Ouro no Festival de Veneza – o principal prêmio do evento cinematográfico, que será realizado de 28 de agosto e 7 de setembro.

Esta será a pré-estreia mundial do longa, uma produção original Globoplay baseada na adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva.

A história se passa em 1971, durante a ditadura militar, quando o autor foi levado de casa pelos militares, o que obrigou a esposa, Eunice, e os 5 filhos, a se reinventarem.

Tanto Fernanda Montenegro quanto Fernanda Torres já trabalharam com o diretor em diferentes momentos: Torres esteve no filme Terra estrangeira (1995). Já Central do Brasil (1998), venceu o Urso de Ouro do Festival de Berlim e fez Fernanda Montenegro ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Ainda estou aqui promete uma passagem promissora por festivais; já está selecionado também para a 49ª edição do Festival de Toronto, no Canadá, que acontece de 05 a 15 de setembro. No Festival de Veneza, concorrerá com Queer, longa de Luca Guadagnino (de Rivais e Me Chame Pelo Seu Nome), Babygirl, com Nicole Kidman e Antonio Banderas, Coringa: Delírio a Dois e The Room Next Door,de Pedro Almodóvar. Continua após a publicidade Além deste filme, o Brasil está representado – fora da competição oficial – também por Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa – cineasta que dirigiu Elena (2012), Olmo e a Gaivota (2015) e Democracia em Vertigem (2019).

