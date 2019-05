Aeromoça salva criança de engasgo e mãe faz post emocionante

Uma mãe inglesa passou por um grande susto durante um voo para Dublin, na Irlanda. Lisa Murray estava viajando com sua filha, Miley, de quase 2 anos, quando a criança engasgou com um salgadinho e parou de respirar. A mãe entrou em pânico, mas uma aeromoça controlou a situação e tornou-se uma verdadeira heroína.

Lisa se emocionou com o ocorrido e fez uma publicação no Facebook em agradecimento. Nele, ela contou que a comissária de bordo conseguiu desobstruir a garganta da criança.

“Do fundo do meu coração, quero agradecer a equipe da Aer Lingus. Essa noite eu quase perdi a minha filha. Ela quase engasgou até a morte no avião. Ela ficou azul e sufocando com uma batata, que ficou presa em sua garganta”, escreveu no post.

Lisa ainda revela que Miley chegou a ficar inconsciente. “Eu fiquei em pânico gritando e todo o avião se apavorou”, conta a mãe. Foi nesse momento que a aeromoça tomou a decisão heroica.

“Essa garota acalmou o avião inteiro e levou Miley embaixo do seu braço como se fosse filha dela. Espero descobrir o nome dela para que eu possa presenteá-la porque ela realmente merece”, elogiou.

A publicação viralizou no Facebook, recebendo mais de 2 mil curtidas e 675 compartilhamentos. Lisa ainda conseguiu contatar a aeromoça, que agradeceu os elogios. “Te agradeço muito por essas palavras gentis. Graças a Deus, Miley e você estão melhores. Ela é definitivamente uma pequena superstar”, escreveu em mensagem.

