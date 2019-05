Fofura: esta bebê nasceu com luzes naturais no cabelo

Na Inglaterra, para a surpresa de todos, uma bebê veio ao mundo com os cabelos marcados por luzes naturais. Filha de Charlotte e Lewis Evans, a pequena Daisy se tornou uma atração no hospital em que nasceu por causa de seu visual único, sendo até comparada com o ex-jogador de futebol David Beckham, que usava o cabelo de jeito semelhante nos anos 2000.

“Parece que ela tem o cabelo dele. É muito fofo. Pensando bem, ela realmente se parece com ele. Ela é minha ‘mini David Beckham'”, disse Charlotte ao Daily Mail.

Além do astro do futebol, outras brincadeiras dizem que Daisy herdou as luzes do pai, que pinta de vermelho as pontas dos cabelos. Mas Charlotte acredita que, seja o que for que causou o visual inusitado, veio de sua família.

“Nunca tinha ouvido falar de algo assim antes, mas aparentemente meu irmão nasceu desse jeito. Não era todo o cabelo, apenas as pontas era loiras”. Apesar disso, Daisy é a primeira dos quatro filhos do casal a nascer com as luzes.

Por examinar os ultrassons durante a gravidez, ela já sabia que a filha não nasceria careca, mas nem imaginava o que estava por vir. “Dava para ver que ela tinha cabelo, mas quando ela nasceu eu fiquei tipo ‘uau'”, conta, referindo-se ao tamanho dos cabelos de Daisy.

As luzes, porém, só foram notadas horas depois do nascimento, quando o cabelo da bebê secou. “Uma das parteiras disse ‘Ah, ela tem luzes no cabelo’ e quando eu olhei havia muitas. Após alguns dias, elas clarearam, ficando ainda mais evidentes”. Charlotte explica também que é mais fácil ver as mechas após o banho, quando o cabelo de Daisy acabou de ser lavado.

Ela e Lewis acreditam que as luzes desaparecerão com o passar do tempo, mas não sabem de qual cor ele ficará. “Ou ela terminará loira ou com o cabelo castanho. Parece que vai ser castanho, mas vamos ver.”

