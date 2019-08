Rapaz estupra, mata e faz ‘altar’ para adolescente de 15 anos

Uma jovem de 15 anos chamada Amanda dos Santos Silva foi estuprada e morta a facadas pelo vizinho, de 17 anos, em Cristalina, Goiás, na sexta-feira (2). De acordo com o jornal Correio Braziliense, o adolescente foi preso no dia do crime.

Amanda foi atacada no momento em que chegava em sua casa, onde morava com o pai, depois da escola. Antes que a garota pudesse abrir o portão, foi segurada pelo vizinho que mora no mesmo lote da família há três meses.

Vizinhos relatam ter ouvido os gritos da adolescente, porém não conseguiram entrar na casa, pois o acusado teria colocado uma geladeira em frente à porta de entrada. De acordo com os relatos, um outro vizinho tentava arrombar a porta, enquanto o pai de Amanda pedia ajuda para as pessoas, que chamaram a polícia.

Ao ser pego pela polícia, o acusado alegou estar possuído por uma “entidade”, que teria o induzido ao crime. Ainda segundo o jornal, o adolescente teria montado um altar com fotografias de Amanda, velas, um copo, uma garrafa de cachaça e cigarros. Ele ainda deixou uma carta de suicídio, levantando a suspeita de que o crime foi planejado.

O rapaz montou uma espécie de altar para a vítima

Feminicídio

O Brasil é o quinto país no ranking de feminicídios no mundo. Em CLAUDIA, foram publicados mais de 40 casos de feminicídio ou tentativa desde o início deste ano, em todo o país.

Denuncie a violência contra a mulher. Ligue 180.

