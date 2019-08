Idoso aponta local onde enterrou mulher que matou há 24 anos

O homem apontou o local dentro do cômodo. Luzineide foi enterrada junto com outros objetos. Os ossos da vítima foram encontrados junto o documento e uma bolsa em um buraco de cerca de 60 centímetros abaixo do piso do banheiro da casa.

A ossada será encaminhada para perícia e DNA e o resultado deve ser divulgado entre 30 e 60 dias. O crime, segundo Jairo, foi cometido em outubro de 1994, motivado por ciúmes.

Ainda segundo ele, a mulher foi morta no quarto do casal enquanto dormia. Uma barra de ferro foi usada para golpeá-la na cabeça. Ele terminou o crime asfixiando a vítima.