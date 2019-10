Acidente bizarro recria cenário do filme ‘De Volta para o Futuro’

Um acidente em uma rua movimentada de Nova Iorque chamou atenção por sua semelhança com uma famosa cena do filme De Volta para o Futuro (1985). Um carro bateu em uma moto e continuou em movimento, empurrando a motocicleta e deixando um rastro de fogo para trás. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais na última semana.

O acidente aconteceu por volta das 21h30, horário local, no Bronx, bairro de Nova Iorque. O carro empurrou a moto por alguns quarteirões, passando por faixas de pedestre e semáforos fechados, até parar bruscamente, com o fogo cada vez maior. Confira o vídeo:

Dude just came Back to the Future in a 1995 CRV 😂 pic.twitter.com/queBMBCoaA — 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐉 | 𝐍𝐅𝐋 | 𝐍𝐘𝐆 | 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒𝐘 (@TheMaj_NFL) September 28, 2019

Segundo a Departamento de Polícia de Nova Iorque, ninguém foi preso. “Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o veículo e a moto presos um ao outro e os dois motoristas fugiram. A investigação continua”, diz a nota oficial.

O fogo deixado pelo carro e pela moto lembra uma cena do clássico De Volta para o Futuro, de 1985, em que o DeLorean, um carro transformado em máquina do tempo, desaparece em uma grande explosão, deixando deixando duas trilhas de fogo no chão.

Leia mais: Descubra eventos que apoiam a campanha Outubro Rosa

+ Órfã acusada de tentar matar os pais adotivos ganhou nova família

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória