Descubra eventos que apoiam a campanha Outubro Rosa

Exposição

15 vencedoras da batalha contra o câncer foram retratadas na exposição Mulheres no Espelho: Força e Renascimento. Cristina Patricia de Aguiar (na foto) é uma delas, clicada por Carla Durante. A mostra, gratuita, ficará em cartaz durante todo o mês em sete endereços em São Paulo, incluindo a estação de Metrô Faria Lima, os shoppings Anhanguera e Raposo e a Galeria Studio Trend, no Alto de Pinheiros. Além dos registros, serão apresentados vídeos com depoimentos inspiradores das participantes.

Corrida

1999 corredoras é a meta de participantes do movimento Run the Pink (Corra o Rosa, em tradução livre). A prova de rua acontecerá no dia 13, em Curitiba. Elas podem optar por percursos de 5 ou 10 quilômetros. As inscrições vão até o dia 8. Outras cidades também vão promover eventos esportivos. No interior de São Paulo, a Prefeitura de São Carlos organiza caminhada no dia 20; em Ribeirão Preto, o Instituto Oncológico (InORP) realiza corridas de 3 e 5 quilômetros no dia 6.

Papo da vez

O Monumento ao Cristo Redentor ganhou iluminação cor de rosa como forma de conscientização para o combate ao câncer de mama

O que inclui a estabilidade no trabalho, garantida às mulheres em tratamento contra o câncer de mama? A Fundação Laço Rosa vai debater o assunto em diversos eventos. A tradicional instituição carioca inicia sua campanha com coquetel beneficente no hotel Fairmont Copacabana em 2 de outubro, quando o Cristo Redentor será iluminado. A renda ajudará o projeto Fio a Fio, de cursos de capacitação em moda.

Mutirão de mamografias

O Grupo Reviver, de Natal, já promoveu o acesso a 8 mil mamografias no primeiro semestre deste ano. Agora, abre mais um mutirão em outubro

e novembro. Destinados a mulheres a partir de 40 anos, os exames serão feitos em uma unidade de atendimento móvel na capital e no interior do Rio Grande do Norte. A agenda com os locais onde o serviço será oferecido pode ser encontrada em gruporeviver.com.br.

Contra a maré

Equipes femininas estão convidadas a remar no Rio Itiberê, no município paranaense de Paranaguá, no dia 19. A ação faz parte do calendário do Instituto Peito Aberto (@instpeitoaberto), fundado em 2013 por Fabiana Barra, que venceu o câncer de mama. A organização tem outras atividades programadas durante o mês, incluindo palestras e um aulão de exercícios.