‘A Usurpadora’ vai virar série

Me da risa! “La novela que me consagró como villana”les cuesta reconocer que fue como protagonistas! La mala y la buena! Igualmente les mando bendiciones! Pues la novela latina ! Más repetida en la historia de Tv! En todas partes del mundo! Les guste o no! Jijijijijijiiijiji https://t.co/YzRQfj6pJd

— Gaby Spanic (@gabyspanic) December 3, 2018