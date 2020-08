A promotora Gabriela Manssur ressalta a importância da Lei Maria da Penha

Hoje (7), a Lei Maria da Penha completa 14 anos. A lei é histórica por ter, finalmente, transformado a violência doméstica em um problema de ordem pública e por atuar não só na punição do agressor, mas também criando mecanismos que ajudam a previnir e coibir violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral contra a mulher.

Em vídeo para CLAUDIA, a promotora de justiça Gabriela Manssur, conhecida por seu trabalho no combate à violência doméstica, falou sobre a importância da lei, especialmente no período de pandemia que estamos passando – segundo dados Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMDH), o número de denúncias de violência contra mulher recebidas pelo 180 cresceu 37,58% só em abril, comparado ao mesmo período no ano passado. “A Lei Maria da Penha não deu voz às mulheres. Nós já tínhamos voz. Ela fez com que tivéssemos coragem para soltar nossa voz e que elas fizessem eco e fossem ouvidas no quatro cantos do Brasil”, diz a promotora.

Assista ao vídeo completo:

Para buscar ajuda, procure o Projeto Justiceiras, que oferece apoio jurídico e psicológico online e gratuito a qualquer mulher do país que tenha sofrido violência doméstica ou tenha sido ameaçada através do WhatsApp (11) 99639-1212. CLAUDIA também mantém um canal aberto para oferecer acolhimento às leitoras que quiserem libertar as palavras e dores que carregam. Fale com CLAUDIA em falecomclaudia@abril.com.br.

