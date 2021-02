Saudades? Courteney Cox toca “I’ll Be There for You” no piano

Courteney Cox, de 56 anos, compartilhou nesta quarta-feira (17) em seu Instagram um vídeo em que aparece tocando no piano um cover de I’ll Be There for You, que ficou popularmente conhecida por ser a música tema de Friends, seriado em que Cox deu vida a Monica Geller.

Para acompanhar a atriz durante sua performance, o músico Joel Taylor é o responsável pelos acordes do violão. Durante o vídeo, a nossa eterna Monica ainda bate palmas para ilustrar a parte icônica da música de abertura.

Veja o vídeo na íntegra:

A conta oficial de Friends no Instagram e outros artistas parabenizaram Cox por sua apresentação.

Em janeiro, Lisa Kudrow, de 57 anos, que interpretou Phoebe Buffay, revelou um projeto para reunir o elenco principal de Friends nos palcos da NBC. que está programado para o fim de março e já conta com algumas cenas gravadas.