3 filmes e séries para assistir agora que “The Penguin” acabou

A minissérie “The Penguin” chegou ao fim. Continuação de “The Batman”, a produção conta a história de origem e ascensão do vilão Pinguim, Oswald Cobblepot, no universo DC. Com o papel principal interpretado por Colin Farrel, a série retrata detalhes da jornada de Oswald, incluindo a sua infância problemática, conquista de poder e o surgimento de conflitos com outros vilões.

Maravilhosa, né? Agora, Sse você esta se sentindo órfão da série, confira outras 3 produções com a mesma temática que você pode gostar:

The Batman

Quase que pai de “The Penguin“, o filme retrata o homem morcego de uma forma diferente, focando na vida de Bruce Wayne mais jovem. Além de oferecer uma visão fresca e emocionante do universo de Batman, a produção mistura ação, suspense e drama.

Onde assistir: Max

Peaky Blinders

Famosa pela sua estética sóbria e masculinista, a série britânica aborda um drama criminal que ambientado em Birmingham após a Primeira Guerra Mundial. A história acompanha a ascensão de uma gangue criminosa chamada “Peaky Blinders”, liderada pela família Shelby. É um produção muito premiada e considerada uma das melhores produções britânicas de todos os tempos.

Onde assistir: Netflix

Narcos

“Narcos” é uma série de televisão americana baseada na história real do tráfico de drogas na Colômbia, focada principalmente na vida de Pablo Escobar e do Cartel de Medellín. Baseada em fatos reais, a produção oferece uma fotografia rica e verdadeira, além de entregar uma trama profunda sobre o mundo do tráfico de drogas e seu impacto na sociedade.

Onde assistir: Netflix

