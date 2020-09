Sextou com uma variedade de lives para animar o final de semana!

View this post on Instagram

✨ PROGRAMAÇÃO DO 46º FESTIVAL SESC MELHORES FILMES! ✨ O Cinema #EmCasaComSesc a partir desta quinta-feira, dia 20, é o endereço certo para o 46º Festival Sesc Melhores Filmes! Teremos exibições de filmes especiais com sessão única em horário marcado com Bacurau, assim como filmes que ficarão disponíveis por 24 horas, 7 dias e um mês no streaming. Hoje, às 20h, o destaque é Greta, de Armando Praça, no Sesc Digital! O filme foi vencedor do festival na categoria do Prêmio da Crítica de Melhor Ator para Marco Nanini, e ficará disponível por 24 horas. Portanto, ele sai da plataforma às 20h de amanhã. Programe-se! Os outros longas que estarão disponíveis por apenas 24 horas serão: Elegia de um Crime, de Cristiano Burlan, sexta 21/8; Divino Amor, de Gabriel Mascaro, sábado 22/8; e Los Silencios, de Beatriz Seigner, domingo 23/8. Lembrando que esses filmes entram na plataforma às 20h e saem da plataforma às 20h do dia seguinte. De 20 a 26 de agosto vocês poderão conferir: Inferninho, de Guto Parente e Pedro Diógenes; Torre das Donzelas, de Susanna Lira; Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, de João Salaviza e Renée Nader Messora; e No Coração do Mundo, de Gabriel e Maurílio Martins. De 20 de agosto a 20 de setembro estarão disponíveis: Guerra Fria, de Pawel Pawlikowski; Rainha de Copas, de May el-Toukhy; Border, de Ali Abbasi; e Cine São Paulo, de Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli. Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi o grande vencedor do festival na noite de ontem, com total de 8 prêmios conquistados, e será exibido no próximo domingo, dia 23/8, às 20h! Como é de tradição do festival, teremos disponíveis as ferramentas de inclusão e acessibilidade para todos os públicos em alguns dos filmes através do MovieReading App (@moviereadingbrasil). Acesse gratuitamente o link na nossa bio e aproveite! #sescsp #cinesesc #46festivalsescmelhoresfilmes #streaming #fvod #filme #cinema #cinemaemcasa #fiqueemcasa

Continua após a publicidade