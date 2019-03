Andréa Beltrão aparece incrível em 1º trailer da cinebiografia de Hebe

O 1º trailer da cinebiografia “Hebe – A Estrela do Brasil” acaba de ser divulgado pela Warner! Publicado no dia em que a apresentadora Hebe Camargo completaria 90 anos, o vídeo dá um gostinho do filme que conta uma parte da trajetória da apresentadora.

O longa promete mostrar os bastidores da carreira de Hebe, com seus altos e baixos. Mais que o glamour da fama, o público conhecerá também um pouco da vida pessoal da rainha da televisão brasileira.

Com a incrível atuação de Andréa Beltrão no papel principal, o longa traz ainda Daniel Boaventura, interpretando Sílvio Santos, além de nomes como Marco Ricca, Danton Mello, Gabriel Braga Nunes e Renata Bastos.

A estreia está marcada para o dia 15 de agosto.

Confira:

Leia também: Histórias de grandes mulheres são destaque nestas produções

Siga CLAUDIA no Youtube